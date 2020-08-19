Muharrem ayı duası oruç nasıl tutulur resimli muharrem ayı mesajları

Muharrem ayı orucu yarın yani 20 Ağustos tarihinde başlıyor. Hicri ayların ilki olan Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de 'Haram Aylar' olarak ifade edilen mübarek bir aydır. Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Bu sene Muharremin başlangıcı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü oldu. Muharrem ayının 10. günü ihya edilen Aşura(Aşure) günü ise 29 Ağustos cumartesi tarihine denk geliyor.