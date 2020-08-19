Muharrem ayı duası oruç nasıl tutulur resimli muharrem ayı mesajları
Muharram ayı duası nedir, muharrem ayının ilk günü neler yapılır? Muharrem ayı yarın 20 Ağustos perşembe günü başlıyor. Yarın başlayacak olan muharrem ayı duası nedir muharrem ayı mesajları ve tüm detaylar internethaber'de.
Muharrem ayı orucu yarın yani 20 Ağustos tarihinde başlıyor. Hicri ayların ilki olan Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de 'Haram Aylar' olarak ifade edilen mübarek bir aydır. Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Bu sene Muharremin başlangıcı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü oldu. Muharrem ayının 10. günü ihya edilen Aşura(Aşure) günü ise 29 Ağustos cumartesi tarihine denk geliyor.
Kameri olarak 1 Muharrem 1439'a girdiğimiz zaman Hicri Yılbaşı Miladi takvim'e göre 20 Ağustos Perşembe gününe denk geliyor. Muharremin Başlangıcı Perşembe günü olacak ve Muharremin 10. günü Aşure Günü (29 Ağustos Cumartesi) günü Aşure günü olacak. Yine belirtmek gerekirse 20 Ağustos Perşembe günü Muharrem ayı'nın ilk günüdür yani 2020 Hicri yılbaşı'dır.
MUHARREM AYININ ÖNEMİ Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm 53 yaşındayken Medîne'ye hicret etti. Bir hafta yolculuk yapıp mîlâdî Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel'in 8. Pazartesi günü, Medîne yakınındaki Kubâ köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cumâ günü Medîne'ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yâni hicretten 66 gün evvel, Müslümânların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu.
Bu da, târihçilere göre mîlâdın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cumâ gününe rastladığı, Ahmed Ziyâ Beyin “Kozmoğrafya” kitabında yazılıdır. Kubâ köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümânların yılbaşısı, yâni hicrî sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabûl eden güneş yılına da “Hicrî-Şemsî Yıl” denir.