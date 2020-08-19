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HABER /  DÜNYA

Çin'de köpek tasmasından ölüm geldi yaşlı kadın dikkatsizliğe kurban gitti

Demirören Haber Ajansı

ÇİN'de kız çocuğu köpeğin tasmasını bırakınca olanlar oldu. Bölgede bulunan yaşlı kadının ayağına başı boş köpeğin tasması dolandı. Köpeğin hızla hareket etmesiyle yaşlı kadın yüzüstü yere çakılarak can verdi.

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Çin'in Xingtan şehrinde kız çocuğu, caddede gezdirdiği köpeğinin tasmasını bıraktı. Bu sırada köpeğin tasması, yanından geçtiği yaşlı kadının ayağına takıldı.

İnanılması güç olayda, ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü. İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken köpeği gezdiren kız çocuğu kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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