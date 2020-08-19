Mario Lemina: Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum

Galatasaray'dan tanınan Mario Lemina adı Beşiktaş ile geçmesi üzerine bir paylaşımda bulundu. Lemina paylaşımında her şeyin yalan olduğunu söyleyerek 'aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum' ifadelerine yer verdi. Ayrıca Lemina gösterdiği saygının tek taraflı olduğunu savundu..

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Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Mario Lemina'nın adı transferde Beşiktaş'la da anılıyordu. Gaboblu futbolcu gece saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Tecrübeli isim paylaştığı gönderide, "Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Daha sonra her şeyi açıklayacağım. Üstelik aptal değilim. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.