Gazeteci Atalay Kandemir CHP'li yöneticilere sordu: 10 milyonluk farkın sebebi ne?

Gazeteci Atalay Kandemir, CHP'nin 2018 ve 2020 yıllarında gerçekleştirdiği Büyük Kurultay arasında 10 milyon lira fark olduğunu iddia etti ve CHP'li yöneticilere bu büyük farkın sebebini sordu.

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı geçtiğimiz haftalarda Bilkent Odeon'da gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 3 isim adaylığını açıklamıştı. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı aday adayı olarak gösterilmişti ve bu isimler yeterli imzaya ulaşamamıştı. Böylece İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olmuş ve yeniden genel başkan seçilmişti.

10 milyon fark

CHP'nin 2018 yılında yaptığı Büyük Kurultay'ın 2 milyon TL'ye, 2020 yılında ise 12 milyon TL'ye mal olduğunu iddia eden gazeteci Atalay Kandemir "Aklı başında bir CHP yöneticisi aradaki bu farkın sebebini açıklayabilir mi?" diye sordu.