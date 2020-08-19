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Feci olayın adresi Hakkari! Gölette kadın cesedi bulundu

HAKKARİ'de Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, 40'lı yaşlardaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Hakkari'de Karşıkaya Mahallesi'ndeki Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlıklar arasındaki ceset, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

40'lı yaşlarda bir kadın

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 40'lı yaşlarda bir kadına ait olan ceset, ölüm nedeninin tespiti için Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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