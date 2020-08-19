Konya ölümle dalga geçiyor! Başkanın öldüğü ilde ürküten tablo

KONYA koronavirüs vaka sayısının en çok artışta olduğu illerin başında geliyor. Ölüm oranının yüksek olduğu ilde Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 46 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Buna karşılık Konyalılar kurallara uymamakta inat ediyor. Sokaklarda gezenlerin büyük kısmı maske kullanmıyor.