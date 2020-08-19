Konya ölümle dalga geçiyor! Başkanın öldüğü ilde ürküten tablo
Çumra Belediye Başkanının koronavirüsten öldüğü Konya vaka sayısında patlama yaşıyor. Buna karşılık ne maske ne mesafe var.
KONYA koronavirüs vaka sayısının en çok artışta olduğu illerin başında geliyor. Ölüm oranının yüksek olduğu ilde Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 46 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Buna karşılık Konyalılar kurallara uymamakta inat ediyor. Sokaklarda gezenlerin büyük kısmı maske kullanmıyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın en çok vaka artışı gösteren iller listesinde olduğunu duyurmuştu.
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Kentte uygulamalarını artıran polis ekipleri de maske takmayan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere yönelik uyarılarını sürdürüyor.
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İşte Konya'dan manzaralar...
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