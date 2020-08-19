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İçleri ısıtan hikaye bu kez Çanakkale'den yem olmaktan kurtarmış

İhlas Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de kediye yem olmaktan kurtardığı karga en yakın dostu oldu. İkili arasında kuvvetli bağ olduğu görülürken karganın ismini 'Zagor' koyan Tanju Demircan, 'Hayvan da olsa sevildiğini biliyor' diye konuştu.

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Sarıyer’de bir süre esnaflık yaptıktan sonra emekli olan Tanju Demircan, Çan İlçesine bağlı Göle köyündeki bağ evine gitmek için Sarıyer’den aracıyla yola çıkmak üzereyken aracının yanında yavru bir karga ve kedinin olduğunu fark etti. Demircan, bitkin halde kedi ve martıdan korunmaya çalışan yavru kargayı aracına aldığını belirtti.

Demircan olayla ilgili şöyle konuştu:

"Karganın Kedilere yem olmasına gönlüm razı olmadı. Kargayı Çan ilçesinde Göle köyündeki tarlama getirdim. Tavuk ciğeri ile besledim. Şu an çiftliğinden hiç ayrılmıyor. Adını ‘Zagor’ koydum. Kendisini ismiyle çağırınca hemen yanıma gelir. Ötmeye başlar. Hayvanda olsa sevildiğini biliyor."

"Arada yaramazlıkta yapıyor...Eşyalarımı ağzı ile götürerek saklıyor"

"Arada yaramazlıkta yapıyor. Küçük eşyalarımı ağzı ile alarak değişik yerlere götürerek saklıyor ama çok sevimli bir kuş. Her gün temiz suda banyo yapmasını çok seviyor. Bende ona her gün havuzuna temiz su koyuyorum ve güzelce duş alıyor. Daha sonra güneşte kurulanıyor"

"İstanbul’a gittiğimde bir hafta boyunca tarlamdan hiç ayrılmıyor burada kalıyor. Geldiğimde sevinç sesleri çıkararak yanımdan hiç ayrılmıyor"

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