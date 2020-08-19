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İskenderun Limanı'nda 72 kilo kokain ele geçirildi! Gemi Kolombiya'dan gelmişti

Kolombiya'dan İskenderun Limanı’na gelen kömür yüklü gemide Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 72 kilo kokain ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince yürütülen istihbarı ve risk analizine yönelik çalışmalar sonucu, Türkiye limanlarına gelen gemiler risk analizine tabi tutuldu.

Riskli olarak değerlendirildi

Bu kapsamda, İskenderun'da bir limana kömür yükü ile Kolombiya'dan gelecek yabancı bayraklı gemi, riskli olarak değerlendirildi. Gemi Türkiye karasularına girdiği andan itibaren, 'Gemi Takip Sistemi' üzerinden takip altına alındı.

Gizli bölmeden çıkarıldı

Geminin limana yanaşması sonrası, ekipler arama yapmak için gemiye çıktı. Yapılan aramada, geminin güvertesinin altında tespit edilen gizli bölmede siyah renkli iki çanta bulundu. Çantaların içerisinde 72 kilo 563 gram ağırlığında kokain ele geçirildi. Gemide bulunan yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

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