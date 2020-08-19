Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak hamlesi! Partilere ziyaretler düzenlemeye hazırlanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan partilere ziyaretler düzenlemeye hazırlanıyor. Eski Başbakan Davutoğlu'nun ittifak görüşmelerine başlayacağı belirtiliyor.

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Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile yaptığı görüşmenin ardından edindiği bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Ne anlama geliyor?

Muharrem Sarıkaya, Gelecek Partisi’nin hamlesinin ne anlama geldiğini Selçuk Özdağ’a sorduğunu ve ‘Yeni siyaset dilini geliştirmek amacıyla bu yola gittikleri’ yönünde cevap aldıklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti, MHP dahil 11 parti ile DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler yapacağını söyledi.

Akşener'den ziyaret

Meral Akşener’in de Gelecek Partisi’ne ziyaret düzenlediği ve Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.