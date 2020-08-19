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Maltepe'de maskesiz gezerken kaymakama yakalandı kaymakamım özür dilerim

Demirören Haber Ajansı

MALTEPE Kaymakamı Meftun Dallı, sokakta maskesiz gezerken gördüğü ve "maskemi kahvede unuttum. Özür dilerim" diyen vatandaşa maske vererek kurallara uymasını istedi.

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MALTEPE'de "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs tedbirleri denetimi yapılıyor.  Bir okulda yapılan denetimde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadığı denetlendi.  

Yalı Mahallesi'nde özel bir rehabilitasyon merkezinin öğretmen ve engelli öğrencilerin ziyaretine giden Maltepe Kaymakam Meftun Dallı ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir okulda maske ve sosyal mesafe kuralına karşı alınan tedbirleri kontrol ederek bilgi aldı. Dallı,  velilerle sohbet ederek maske ve sosyal kurallarına uyması özen göstermelerini istedi. 

Lütfen maske temizlik kurallarına uyalım 

Denetimle ilgili Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ‘İçişleri Bakanlığı talimatlı gereği bugün bütün iş kolları, ticarethanelerde ve vatandaşlarımızın toplu bulunduğu alanlarda genel bir denetim yapıyoruz. Daha önce denetimlerde olduğu gibi vatandaşlarımızı maske, mesafe,temizlik ve hijyen gibi diğer uyması gereken şartlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek hep söylüyorum. Bu kurallara büyük bölümü uyduğunu düşünüyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Ancak uymayan bir kısım vatandaşımızın yüzünden uyanların da emekleri, çabaları, hassasiyetleri, gayretleri boşa gidiyor. Bir kere daha bütün vatandaşlarımıza maske, mesafe, temizlik ve diğer uyması gereken şartlar hususunda hassasiyet rica ediyoruz. Özellikle istirham ediyoruz. Çünkü bu başarı olacaksa başarı bu işte mücadele hep birlikte hareket edersek olacak bir kısmımız uymadığı zaman bu başarı gecikiyor. Bu sıkıntı daha fazla çekiyoruz. O yüzden lütfen lütfen hassasiyet’ dedi 

Kaymakamım özür dilerim

Rehabilitasyon merkezinden ayrılan Kaymakam Meftun Dallı sokakta denetim gerçekleştiği sırada bir vatandaşın maskesiz gezdiğini görerek yanına gitti. Maske takmayan vatandaşla konuşan Kaymakam Dallı ‘Maskeniz yok mu?" diye sordu. Vatandaş " Maskem vardı kaymakamım ama kahvede çay içerken maskeyi orada unutmuşum. Çok özür dilerim." dedi. Kaymakam ise "Biz size maske verelim. Lütfen takınız. Bugün bütün iş yerlerinde vatandaşlarımızın bulunduğu her yerde denetim yapıyoruz. ’dedi ve maske verdi.

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