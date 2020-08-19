BIST 1.102
DOLAR 7,35
EURO 8,78
ALTIN 470,78
HABER /  SPOR

PAOK-Beşiktaş maçını Daniele Doveri yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu PAOK-Beşiktaş mücadelesinin hakemi Daniele Doveri olarak açıklandı.

Abone ol

UEFA’dan yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunanistan’ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı’nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri'nin görev yapacağı aktarıldı.

Doveri’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bergüzar Korel ağlaya ağlaya Fahrettin Koca'dan yardım istedi SMA'lı bebeklerin sesi oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak açıkladı Avrupa ve Ortadoğu'da bir ilk
BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSa'nın karı açıklandı! İşte en çok kar eden market
Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak hamlesi! Partilere ziyaretler düzenlemeye hazırlanıyor
Son dakika Merkez Bankası'ndan yeni bir dolar hamlesi! Haftalık repo ihalesi açmadı
Karamollaoğlu’ndan ‘Cumhurbaşkanı adaylığı’ çıkışı: Dikkat dağıtma girişimi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 21 Eylül'deki yüz yüze eğitimle ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Albayrak 'Made in Turkey' notuyla müjdeyi verdi! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk...
Mustafa Cengiz: Bizi tehdit ediyorlar limite karşı çıkıyorsun diyorlar
Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı
Muharrem ayı ibadetleri neler muharrem ayında neler yapılır?
Samsun'da yaşandı! Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem
Hicri yılbaşı ne zaman 2020 Diyanet hicri yılbaşı takvimi
Yorumlar