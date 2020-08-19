PAOK-Beşiktaş maçını Daniele Doveri yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu PAOK-Beşiktaş mücadelesinin hakemi Daniele Doveri olarak açıklandı.Abone ol
UEFA’dan yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunanistan’ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı’nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri'nin görev yapacağı aktarıldı.
Doveri’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.
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