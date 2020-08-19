Bergüzar Korel ağlaya ağlaya Fahrettin Koca'dan yardım istedi SMA'lı bebeklerin sesi oldu

Geçtiğimiz günlerde bir futbol kulübü için toplanan paranın SMA hastası çocuklar için toplanamamasına sitem eden Bergüzar Korel, bu kez gözyaşları içinde SMA'lı çocuklar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Korel, Koca'ya bulunduğu çağrıda gözyaşlarına hakim olamadı ve hıçkıra hıçkıra ağladı.