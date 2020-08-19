Bergüzar Korel ağlaya ağlaya Fahrettin Koca'dan yardım istedi SMA'lı bebeklerin sesi oldu
Bergüzar Korel, ağlayarak SMA hastası çocuklar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Koca'ya seslenen Korel, SMA hastası çocukların ilaçlarını alabilmelerinde devlet desteği olması gerektiğini dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde bir futbol kulübü için toplanan paranın SMA hastası çocuklar için toplanamamasına sitem eden Bergüzar Korel, bu kez gözyaşları içinde SMA'lı çocuklar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Korel, Koca'ya bulunduğu çağrıda gözyaşlarına hakim olamadı ve hıçkıra hıçkıra ağladı.
Korel, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı videoda şunları söyledi:
"Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım.''
''Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin.''
''En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun.''