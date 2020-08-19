Mustafa Cengiz: Ben neden limitlerden rahatsız olayım?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımı yeni transferlerinin imza töreninde konuştu. Cengiz, harcama limitlerine değinerek 'Bizi tehdit ediyorlar.Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Ben neden limitlerden rahatsız olayım? Ben rakibimin hiçbir transferinden rahatsız olmam.' dedi.

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Mustafa Cengiz, "Bu ülkeye voleybolu Galatasaray getirdi. Biz Galatasaray Spor Kulübüyüz. Elimden geldiğince tüm maçlara gitmeye çalışıyorum. Benden sonraki başkanlar kendilerini sorumlu hissetsin diye de ayrıca gidiyorum. Deplasmanda oynadığımızda bütün salon doluyor. Biz gittiğimiz zaman o şehire bir hareket getiriyoruz. Gelir olmayınca teoriler başlıyor. Biz dernekten parayı alıp Sportif A.Ş'ye aktarıyormuşuz. Voleybol, basketbol Türkiye'nin en değerli sporlarından. Biz her şeyi devletten beklemiyoruz. Tüm branşlarımıza sponsor bulmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Mustafa Cengiz sözlerine şöyle devam etti:

"Soru soruyorlar cevap verince 'Başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor' diyorlar. Biz bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün oyuncular değerli, çünkü hayatını buna vermiş. Bu nedenle bütün sporculara ayırt etmeden değer veriyorum. Scoutlarla birlikte çalışıyoruz. Bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Ben neden limitlerden rahatsız olayım? "

"Rakibim ne kadar güçlüyse ben de o kadar güçlüyüm"

"Ben rakibimin hiçbir transferinden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlüyse ben de o kadar güçlüyüm ama biz bir kural var diyoruz. Ben buna uyarım, bu kurala uymazsam orada kaos vardır, anarşi vardır. Devlet yoktur. Benim aldığım eğitim kurallara uymak üzerinedir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim Fenerbahçe ile ne işim olur. Başkanıyla ne işim olur. Kişisel olarak da sempatim var ayrıca. "