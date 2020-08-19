Erdoğan sevgisi 112 yaşındaki 'Güllü nine'yi parti üyesi yaptı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirdiği videoyla sosyal medyada ilgi gören 112 yaşındaki Güllü Kaya, AK Parti'ye üye oldu.

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AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca yıl sonuna kadar 35 bin yeni üye yapılması amacıyla kampanya başlatıldı.

Üyelik başvurularının internet ortamından da alındığını belirten İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, yeniliğe en hızlı uyum sağlayan partilerin başında geldiklerini söyledi. Ellibeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecine girilmiş olsa da riskin tamamen ortadan kalkmadığını, bu nedenle dijital ortamın avantajlarını üye çalışmalarında da kullandıklarını kaydetti.

Ellibeş, "www.akuyelikkocaeli.org" adresinden ön başvuru almaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"AK Partili olmak demek, ülkemizin ve milletimizin asırlara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Bu kutlu davanın birer neferi olmak isteyen, dürüst, samimi, şekilde milletimize hizmetkar olarak ülkemizin kalkınması ve yükselişinde pay sahibi olmayı hedefleyen herkesi AK Parti çatısı altına davet ediyoruz."

İl başkanlıkları tarafından online üyelik formu dolduran vatandaşlara bizzat ulaşılarak üyelik işlemlerinin tamamlanacağını belirten Ellibeş, "Bunun yanında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bire bir üye kayıt çalışmalarımız da kadın ve gençlik kollarımızla devam etmektedir. Türkiye'nin ve ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olmaya devam eden AK Partimize yıl sonuna kadar Kocaeli'de 35 bin yeni üye dahil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

112 yaşındaki Güllü nine AK Parti'ye üye oldu

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara gönderilen hediye paketi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği videosu sosyal medyada ilgi gören Güllü Kaya, AK Parti'ye üye oldu.

AK Parti'ye üye olmasının ardından duygularını dile getiren Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanım bugüne kadar senden başkasına oy vermedim. Her yanıma geleni üye yapıyorum. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.