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PAOK - Beşiktaş maçı Kanal D'de yayınlanacak! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu

Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme mücadelesi Kanal D'de yayınlanacak.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme mücadelesinin şifresiz kanaldan yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş’a yürekten başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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