İmamoğlu afişlerin sökülmesine tepki gösterdi: Kimse susup oturmamızı beklemesin!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul afişlerinin polisler tarafından sökülmesine tepki gösterdi. "Valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilmedi" diyen İmamoğlu, "Kimse susup oturmamızı beklemesin!" ifadelerini kullandı.

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İBB’nin mülkiyet, hüküm ve tasarrufu altındaki reklam alanlarında bulunan “Ya Kanal Ya İstanbul” yazılı bilgilendirme afişleri, İstanbul Valiliği tarafından emniyet birimleri eliyle söküldü.

İlgili mevzuat gereği sadece yargı kararı ile gerçekleştirilmesi gereken işlemin yargı kararı olmaksızın yapılamasına tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi: Dün öğlen sayın valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor. Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin.

"Afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir"

İmamoğlu, Valiliğin gerçekleştirdiği işlem hakkında şu açıklamayı yaptı:

İstanbul’a geri döndürülemez zararlar ve büyük bir yıkım getirecek olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili milletimizi bilgilendirme afişlerimiz, maalesef hukuksuzca sökülmüştür. Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir.

Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor.

Hukuksuzluk ülkenin en büyük sorunu haline gelmiştir. Elbet sonunda kazanan hukuk ve demokrasi olacaktır. Bu uygulamaların sorumluları bunu unutmasın. Ben dün öğlen sayın valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor. Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin.

Reklam alanları ile ilgili detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetinde bulunan ve ihale şartnamesi ile konumları belirlenmiş olan açık hava reklam ünitelerine Ağustos ayından itibaren Kanal İstanbul ile ilgili bilgilendirme afişi yerleştirdi. İstanbul Valiliği, Belediye Encümeni’nin 26.11.2011 tarih ve 2202-916 sayılı kararı ile ihale edilmiş, İstanbul 17. Noterliğinden onaylı 06.12.2011 tarih ve 44589 sayılı sözleşmesi ile İBB’ye verilmesine karşın, bu alanlara konumlandırılan afişleri kaldırdı.

İhale ile 4 bin 150 adet billboard tipi reklam uygulamasının yüzde 20’si, ücretsiz olarak İBB’nin kullanımına tahsis edildi. Ayrıca ilave olarak 500 adet billboardun kullanım hakkı da İBB’de bulunuyor. Sözleşmeden doğan bu hak kapsamında İBB’nin uygun gördüğü, kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerin ilan-reklam ve duyuruları, söz konusu alanlara yerleştiriliyor.