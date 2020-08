Mustafa Cengiz'den Erdoğan'a övgü! Şok yaşıyorum her şeye müthiş hakim!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Cengiz, 'Çok siyasiyle görüştüm, çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. Şok yaşıyorum, her şeye müthiş hakim.' dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ve Ali Koç hakkında konuştu.

Bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Benim rakibim en iyileri alsın. Ben çıtayı yükselteyim, kimseden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm. Olimpizmin ruhunda var. Fakat, orada bir kural var, kırmızı yeşil ışık var, km tahditi var. Ben buna uyarım, uymazsam anarşi kaos vardır. Devlet yoktur. Benim aldığım eğitim, öğrenim, ailemden aldığım eğitimle kurallara uymak gerekir. Sandalye oturmak için vardır, sıçramak için değil. Sıçrarsanız sirke gidersiniz.

Ali Koç keşke yalanlasaydı

Ali Koç ile ne işim var? Aksine sempatim de var kendisine. Hastane yapmışlar, biz de orada bedavaya tedavi görmüşüz... Camialarının önemli isimleri bunu söyledi. Ben isterdim ki Ali Koç çıkıp bunu yalanlasın. Allah beni öyle duruma düşürmesin. Gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz.

Bizim vergimiz göze mi çarpıyor?

Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum. Teberrulu iş yaptık. 100 lira diyelim, 20 lira kulübe, 80 lirası bağış. Maliye geldi, bunu yapamazsınız dedi. Vergi kaçırıyorsunuz dedi. Galatasaray, kamu yararına dernek. 3 büyük kulübe bu ağır cezaları verdiler. Bizim ne kadar vergimiz siliniyor, erteleniyorsa onların da o kadar oluyor. Bizimki çok göze mi çarpıyor bilemiyorum.

Lemina sorusuna yanıt

Lansman yapıyoruz. Adam 60 milyon para vermiş. Ali Veli ne olacak, transfer ne olacak? Cevap veriyorsun, diyorlar bu başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor. Cevap vermiyorsun, bak bak bak cevabı yok diyorlar. Herkes kendi destanını yazar. Biz Galatasaray olarak 40 kere dedim, bu kültürde geldik. Biz bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa, biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün futbolcular, bütün sporcular değerli. Voleyboldan futbola, baskete. Hayatını bunu hasretmiş. Sen nasıl sabahleyin haber peşindeysen, bu insanlar da form tutmak için birçok şeyden fedakarlık ediyorlar.

'Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var, ok yaşıyorum, her şeye müthiş hakim''

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştüm. 1 saat görüştük evet. Ben 68 kuşağıyım. Çok siyasiyle görüştüm, çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. Şok yaşıyorum, her şeye müthiş hakim. Sadece futbola değil, her şeye her branşa hakim. İsim vermiyorum biri artık çıktı dedi ki 'siz kaç paralık adamsınız yarın bir gün neyinizle ödersiniz' diyor. Öteki başkanı zenginliği ile övüyor. Vay haline medyanın. Yarın bir gün daha zengini gelir sizi yere yapıştırır. İnsanları maddiyatla kıyaslamak nedir? Kariyer, paradan daha önemlidir. Bunu sakın unutmayın."