Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneş Teknolojileri Fabrikası'sının açılışına katıldı
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.
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Güneş enerjisinde, Dünya'da 13'üncü Avrupa'da 7'nci sırada olan Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerjide kararlı adımlar atmaya devam ediyor.
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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme anlarından yansıyanlar böyle oldu:
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