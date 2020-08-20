Bugün bastıracak 4 gün sürecek şiddetli yağış! Meteoroloji 21 il için uyarı verdi
İSTANBUL, Sakarya, Kocaeli başta olmak üzere meteoroloji 21 il için uyarı verdi. 20 Ağustos 2020 perşembe günü başlayacak şiddetli yağışlar 4 gün sürecek.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre şiddetli yağmur geliyor. Listede 21 il bulunuyor. Perşembe günü başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur, Edirne'den Rize'ye kadar yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek. Yağışlar 4 gün boyunca devam edecek ve pazar günü yurdu terkedecek. Meteoroloji Ege ve güneydoğu anadolu bölgesi için ise aşırı sıcak uyarısında bulundu. İşte yağış ve aşırı sıcak hava raporu:
Meteorolojinin yayınladığı rapora göre şiddetli yağışlar Trakya ile birlikte tüm Karadeniz Bölgesi'ni etkileyecek. İstanbul başta olmak üzere 21 ilde şiddetli yağış görülecek. Yağışlar gök gürültülü ve sağanak yağış şeklinde olacak ve sel baskınlarına sebep olacak kadar kuvvetli olacak. Ege bölgesinde Aydın, Denizli ve Muğla'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise tamamında aşırı sıcaklar görülecek.
Perşembe gününün hava durumu
20 Ağustos Perşembe günü 22 ilde şiddetli yağış görülecek olan iller listesinin başında İstanbul bulunuyor. Yağış beklenen 21 il şöyle:
Kırklaeli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Amasya, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun, Rize
Cuma günü hava durumu
Şiddetli yağmur cuma günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da etkisini yitirecek. Ancak yağışlar Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Gümüşhane, Bayburt ve Osmaniye illerine yayılacak. Manisa, Antalya, Aydın, Denizli ve Muğla ile birlikte Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmında ise 38 dereceyi bulan aşırı sıcaklar görülecek.