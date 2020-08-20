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Küresel piyasalar! Altın Fed sonrası tekrar yükseldi

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açıklanması sonrası tekrar yukarı yönde hareket etti.

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Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini dün açıklanan Fed tutanaklarından gelen karmaşık işaretlere çevirmesi sonrası piyasalarda artan riskten kaçınma eğilimi ile birlikte, Çarşamba günkü güçlü düşüşün ardından yükseldi.

Küresel piyasalarda durum

Asya hisse senetlerinin yanında ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları Perşembe günü Fed tutanaklarının baskısı altında kaldı. Tutanaklarda hem devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet üzerinde "ağır baskısı" olacağını vurguladı, ancak aynı zamanda tutanaklar, merkez bankacıların faizlerin gelecekte izleyeceği yol konusunda sözlü yönlendirmeyi daha açık hale getirecekleri yolunda daha önceki işaretlerinden geri adım attığını gösterdi.

ABD Hazine tahvil faizleri Çarşamba günü yükselmesinin ardından Perşembe günü, geleneksel güvenli liman niteliğinin de etkisi ile aşağı trendine geri döndü. Benzer şekilde, dolar hafta ortasında yükseldikten sonra yatay harekete geçti.

Spot altın, Çarşamba günü yüzde 3.7 düştükten sonra yüzde 1.4 yükselerek ons başına 1,955.49 dolara kadar çıkmasının ardından Singapur saati ile 13:21'de 1,947.62 dolar seviyelerine geldi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 1.7 yükselerek ons başına 27.1539 dolara tırmanırken, platin yüzde 0.8 ve paladyum yüzde 0.9 değer kazandı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi Çarşamba günü yüzde 0.6 yükseldikten sonra yatay seyretti.

Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee, "Fed tutanakları altın için önemli bir negatif faktördü, ancak genel görünüm değişmedi", dedi ve "Küresel borç seviyeleri arttı, likidite bol ve ufukta halen aşı için bir çözüm görünmüyor. Altının Temmuz ayındaki güçlü yükselişinin ardından, teknik bir geri çekilme olabilir, fakat fiyatların destek bulmaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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