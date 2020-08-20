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Avcılar'da aşırı hız acı kazayı beraberinde getirdi

Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'da aşırı süratli otomobil trafik lambasına çarparak durabildi. Olayda araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. Bölgede ilk olarak yardıma koşan bir vatandaş şoförün durumunun ağır olduğunu belirterek 'Yaşaması çok zor' diye konuştu.

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Kaza, Avcılar Firüzköy Bulvarı üzeri Parseller mevkiinde saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34VK9257 plakalı otomobil, süratli şekilde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı.

Araç içerisinde bulunan 1 yolcu otomobilin bagaj kısmından çıkartılırken aracın direksiyon bölümünde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü ve yolcu ambulanslarla hastaneye götürülürken kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerinden kaldırıldı.

"Üç takla atarak benim yanıma düştü"

Kazanın meydana geldiği alana yakın bir kulübede nöbet tuttuğunu söyleyen Hıdır Karakoç, "Ben kulübede oturuyordum, gelen araç çok süratliydi kaldırımdaki taşlara vura vura geldi ve direğe çarpıp üç takla atarak burada benim yanıma düştü. İçinde 2 kişi vardı. Biz arabayı ters çevirdik, düzelttik. Arabada biri bagajdan çıktı öbürü de direksiyonda bacağı sıkışmıştı. İtfaiye geldi müdahale ederek çıkarttı. Şoförün durumu ağırdı, yaşaması çok zor.’’ diye konuştu.

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