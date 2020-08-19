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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Ağustos Çarşamba)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1303 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız, 1300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 19 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 87 bin 223 yeni test yapıldı, 1303 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629, vaka sayısı 253 bin 108, vefat sayısı 6 bin 39 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 719, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Vaka sayımız 1300’ün üzerine çıktı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız, 1300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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