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İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü duyuracağı müjdenin Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervleri olduğu iddia edildi. İşte o müjdenin detayları;

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdenin detayları belli olmaya başladı. İddialara Başkan Erdoğan, Karadeniz'de nitelikli doğal gaz bulunduğunu açıklayacak. Rezervlere ise Tuna-1 ve Trakya'daki Kıyıköy'de rastlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söylemesinin ardından Bloomberg News, Karadeniz'de doğalgaz rezervine rastlandığını duyurmuştu. Bu gelişmeleri köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine dayandırdığı yazısında, doğal gaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğunu aktardı.

Sarıkaya'nın yazısı şu şekilde:

"Türkiye bir süredir sondaj çalışmalarını yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ve Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de önemli doğalgaz kaynağı keşfetti. Konuyla ilgili uzmanların aktardığına göre 15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.

Verilen bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğal gaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

"TPAO yetkilileri ile konuştum"

Bloomberg News de bazı uzmanlara dayanarak "Karadeniz'de doğal gaz rezervine rastlandığını" duyurdu.

Euronews ise bunu Akdeniz olarak gösterirken, bu iddiasına gerekçe olarak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı "'Gaz kaynağının Akdeniz değil, Karadeniz'de bulunduğu iddiasının stratejik ve hedef şaşırtma amaçlı olabileceğini" verisine dayandırmıştı. Ancak Ankara'daki TPAO yetkilileri ile dün yaptığım sohbette aktarılan bilgi doğal gaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğu yönünde.

Türkiye çok uzun yıllardır Karadeniz'de hidrokarbon yatakları arayışını sürdürmüş, bir süre önce de Trabzon limanında bulunan Fatih-1 sondaj gemisi Tuna-1 sahasına hareket ederek sondaja başlamıştı. Yetkililer, bulunan doğalgazın sevindirici boyutta olduğunu da kayda geçirdi..."

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