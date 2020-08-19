Masterchef Serhat evli mi nişanlısı kim Serhat Doğramacı yaşı kaç?

Masterchef 2020 TV8 ekranlarında başladı. Bu sezonun en dikkat çeken, sivri dili yarışmacılarından biri de Serhat Doğramacı oldu. Bu hafta kırmızı takımda yarışan Serhat Doğramacı Eray Aksungur ile girdiği tartışmayla gunun en çok aranan ismi oldu. Masterchef Serhat yarışmaya nişanlısının zoruyla katılmış.

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Masterchef 2020 TV8 ekranlarında 16 kişilik ana kadrosuyla başladı. Kırmızı takım ve mavi takımdan oluşan Masterchef kadrosunun en çok merak edilen isimlerinden biri de Eray Aksungur ile girdiği tartışma ile şimşekleri üzerine çeken isim Serhat Doğramacı oldu. Amerika'dan aldığı iş teklifini Masterchef'e katılmak için elinin tersiyle ittiğini belirten Serhat Doğramacı 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Serhat Doğramacı yarışmaya nişanlısının zoruyla katılmış.

İşte 'geçen sene hiçbir yarışmacıyı beğenmedim, o yüzden geldim' diyen Serhat Doğramacı hakkında merak edilenler. Peki kimdir bu Serhat Doğramacı, yaşı kaç, nişanlısı kim ve ne iş yapıyor?

Rakibim yok, kendimle yarışacağım diyerek daha ilk bölümden tüm şimşekleri üzerine çeken Serhat henüz 23 yaşında ve 10 senedir yemek yaptığı söylüyor.

Masterchef yarışmasına İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı'yı yarışmaya katılması için ikna eden isim ise nişanlısı.

MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını, ABD’de birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini söyleyen Serhat, çok basit bir şekilde MasterChef şampiyonu olacağım diyor.

MasterChef’e kendi seçimi olan tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile katılan Serhat Doğramacı, üç jüri üyesinden de geçer not alarak düeollalara kalmaya hak kazanmıştı.