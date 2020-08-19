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Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Posof ilçesinde Baykent köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alındı.

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Baykent köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı bazı kişiler bulunduğu belirlendi.

Bu sebeple köyün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

Salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanacak köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alındı.

Sağlık ekipleri köyde köyde filiasyon çalışması başlattı.

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