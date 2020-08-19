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Yunan Başbakan Miçotakis, AB zirvesinde Türkiye konusunu gündeme getirecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, AB Liderler Zirvesi'nde son günlerde Türkiye'yle yaşanan gerilimi gündeme getireceği belirtildi.

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AB'ye üye ülkelerin liderleri, bugün Belarus'ta yaşanan gelişmeleri masaya yatırmak üzere video konferans yöntemiyle bir olağanüstü zirve gerçekleştirecek.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Miçotakis, Türkiye'yle yaşanan gerilimi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri gündeme getirecek. Miçotakis, Doğu Akdeniz'de son günlerde yaşananlar ve Türkiye'nin sondaj çalışmaları hakkında mevkidaşlarına bilgi verecek.

'Türkiye'nin provokatif adımlara son vermesi' mesajı verecek

Miçotakis, zirve sırasında, 'Türkiye'nin provokatif adımlara son vermesi' halinde Ankara'yla sadece deniz yetki alanları konusunu görüşmek üzere müzakere masasına oturacağı mesajını verecek.

Yunan basınına göre bu konu, Atina'da çözüm bulunamayan ve Türkiye'yle müzakere edilebilecek tek mesele olarak görülüyor.

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