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Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısı verdi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir listede

Son hava durumu raporunu yayınlayan meteoroloji 21 il için şiddetli yağış uyarısı geçti. Bazı illerimizde ise termometre kızaracak.

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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre şiddetli yağmur geliyor. Listede 21 il bulunuyor. Perşembe günü başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur, Edirne'den Rize'ye kadar yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek. Yağışlar 4 gün boyunca devam edecek ve pazar günü yurdu terkedecek.

Yağışlar gök gürültülü ve sağanak yağış şeklinde olacak ve sel baskınlarına sebep olacak kadar kuvvetli olacak. Ege bölgesinde Aydın, Denizli ve Muğla'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise tamamında aşırı sıcaklar görülecek. 

Perşembe gününün hava durumu

20 Ağustos Perşembe günü 22 ilde şiddetli yağış görülecek olan iller listesinin başında İstanbul bulunuyor. Yağış beklenen 21 il şöyle:
Kırklaeli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Amasya, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun, Rize

Cuma günü hava durumu
Şiddetli yağmur cuma günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da etkisini yitirecek. Ancak yağışlar Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Gümüşhane, Bayburt ve Osmaniye illerine yayılacak. Manisa, Antalya, Aydın, Denizli ve Muğla ile birlikte Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmında ise 38 dereceyi bulan aşırı sıcaklar görülecek. 

Cumartesi günü hava durumu
22 Ağustos cumartesi günü yağmur İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve  Bilecik'te yağışlar duracak. Bu kez listeye Doğu Anadolu bölgesindeki iller eklenecek. Batı, orta ve doğu karadeniz ile birlikte Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak illerinde şiddetli yağışlar etkili olacak. Pazar günü sadece doğu illerinde devam edecek olan yağışlar yurdu terkedecek. Yeni haftaya yağışsız ve sıcak bir hava ile başlayacağız. Yağış beklenen bazı illerimizin 5 günlük hava durumu raporu şöyle:

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Foto Galeri Yarın geliyor 4 gün sürecek şiddetli yağış! Meteoroloji 21 il için uyarı verdi Galeriye Gözat
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