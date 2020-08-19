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Kayınbabasını kaybeden Cem Uzan’ın acı günü!

Cem Uzan’ın 2009 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Fanny Blanchelande’nin babası hayata gözlerini yumdu. Uzan, bu acı haberi sosyal medya sayfasından paylaştı.

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2009 yılından bu yana yurtdışında yaşayan iş insanı Cem Uzan'ın eşinin babası hayatını kaybetti. 

Uzan, aldığı bu haber sonrası sosyal medya sayfasından bir paylaşımda bulunarak acısını takipçileriyle paylaştı.

“Mekanın cennet olsun" paylaşımı

Kayınpederi Francis Blanchelande’nin fotoğrafını paylaşan Cem Uzan, yaptığı paylaşıma “Mekanın cennet olsun. Işıklar içinde uyu. İyi insan” notunu düştü.

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