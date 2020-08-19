BIST 1.125
DOLAR 7,28
EURO 8,65
ALTIN 460,53
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İngiliz polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi kullanacak

İngiliz polisi insanların ruh hallerini saptayabilmek için tasarlanan yapay zeka teknolojisini kullanmak için gerekli olan ödeneğe kavuştu. Bu adım sonrası söz konusu teknolojinin test çalışmaları başladı.

Abone ol

İngiltere'de polisin duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisini kullanabilmesi için ilk adım atıldı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Lincolnshire Polis Departmanı söz konusu teknolojiyi test etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan ödenek aldı. 
  
Söz konusu teknoloji kullanıma sunulduğunda CCTV görüntülerini analiz edilecek ve görüntülerde yer alan insanların duygu durumları hakkında çıkarımlar yapılabilecek. 
  
Aynı habere göre, sistem kişiler şapka ve gözlük gibi eşgallerinin belli olmasını engelleyen nesleler taksa bile kimlikleri saptanabilecek. 
  
Projenin İçişleri Bakanlığı'ndan ödenek alması sonrası pek çok STK konuya tepki gösterdi. Big Brother Watch isimli STK yaptığı açıklamada  
  
"Bu proje insan haklarını ihlal ediyor ve devletin halk üzerindeki gözetimini arttırıyorlar" ifadelerine yer verdi. 
  
Proje ile ilgili London Times'ın sorularını yanıtlayan polis sözcüsü test kapsamında bu sistemin mahremiyeti ihlal edip etmediği sorusuna da yanıt aranacağı bilgisinin altını çizdi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri WhatsApp'a merakla beklenen o özellik geliyor hem iOS hem Android'de olacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cuma günü verilecek müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak içinde bıraktı
Berat Albayrak'tan Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili dikkat çeken açıklama
Mustafa Cengiz'den Erdoğan'a övgü! Şok yaşıyorum her şeye müthiş hakim!
Okuyan-İnce kavgasında son perde! 'Dalga mı geçiyorsun Muharrem?'
Berat Albayrak açıkladı Avrupa ve Ortadoğu'da bir ilk
BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSa'nın karı açıklandı! İşte en çok kar eden market
ÖNCEKİ HABERLER
Apple ABD hükümeti için gizli bir iPod modeli üretti
Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan 4 aylık bebek öldü
Eray Aksungur instagram hesabından ayar verdi Masterchef Eray kimdir yaşı kaç?
Erzincan'da toprağa gömülü ceset bulundu! Soruşturma başlatıldı
Serhat Doğramacı kimdir yaşı kaç Masterchef'te resti çekti
Danilo Şefin karısı Tuğçe Altınbilek ve oğlu kimdir?
Yorumlar