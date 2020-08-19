Eray Aksungur instagram hesabından ayar verdi Masterchef Eray kimdir yaşı kaç?

Masterchef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunda olan isimlerden biri de ani çıkışları işe şimşekleri üzerine çeken yarışmacı Eray Aksungur oldu. Serhat ile girdi söz düellosu ile geceye damga vuran Eray Aksungur aslen Bolulu ve 23 yaşında. Tam bir yemek tutkunu olan Eray aşçılık yapıyor.

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Masterchef Türkiye 16 kişilik ana kadrosu ile TV8 ekranlarında başladı. Masterchef'in en dikkat çeken isimlerinden biri de çıkışları ile gündem olan Eray Aksungur oldu. Serhat ile girdiği tartışma ile geceye damga vuran Eray Aksundur 23 yaşında ve aşçılık yapıyor.

TV 8 ekranlarında heyecan dolu eleme bölümleri ile devam ediyor. Yarışmanın favori gösterilen isimlerinden birisi de 23 yaşındaki Eray Aksungur oldu. İnstagram hesabında şimdiden Masterchef 2020'nin 1. ilan edilen Eray'ı tanıyalım....

MasterChef Eray Aksungur kimdir: Antalya’dan yarışmaya katılan Eray Aksungur, 23 yaşında ve aşçılık yapıyor. 23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı. Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.