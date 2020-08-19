Apple ABD hükümeti için gizli bir iPod modeli üretti

AMERİKA merkezli teknoloji şirketi Apple'ın eski yazılım mühendisinin itirafları sonrası şirketin ABD hükümeti için gizli bir iPod modeli ürettiği ortaya çıktı.

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Apple bu sefer yeni bir ürünü ile değil eski bir çalışanının şirket hakkında dile getirdiği iddialar ile gündemde.



ABD merkezli teknoloji şirketinde bir dönem yazılım mühendisi olarak görev alan David Shayer'ın 'TidBits' isimli platforma yaptığı açıklamalara göre, Apple bir dönem ABD hükümeti için gizli bir iPod modeli üretmiş.



MacRumors'un Shayer'ın açıklamalarından derlediği habere göre, söz konusu proje 2005 yılında hayata geçirildi.



Shayer'in dile getirdiği iddialara göre, özel olarak geliştirilen iPad modeli veri toplayabilme özelliğine de ev sahipliği yapıyordu.



Apple'ın bu proje için genel merkezde özel bir oda tahsis ettiğini de iddia eden Shayer, Apple'ın sadece 4 çalışanının bu projeden haberdar olduğunu öne sürüyor.



Projenin başarıya ulaştığını belirten eski Apple çalışanı söz konusu modelin iPod görünümlü, radyoaktivite kanıtlarını toplamaya yarayan bir geiger sayacı olarak kullanıldığına inandığını söylüyor.