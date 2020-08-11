WhatsApp'a merakla beklenen o özellik geliyor hem iOS hem Android'de olacak
WhatsApp'ta birden çok hesap özelliği aktif olduğunda sohbet yedekleme sorunu da ortadan kalkacak. Söz konusu özellik önümüzdeki dönemde hem iOS hem de Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı özelliği ile gündemde.
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Bilindiği üzere iOS işletim sistemi ile çalışan iPhone’lardan Android’e ya da Android’den iOS’a geçiş yapılırken WhatsApp sohbet geçmişlerinin yeni cihaza aktarılması sorun yaratabiliyor.
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Haliyle bu durum cihaz değiştiren WhatsApp kullanıcılarının en çok eleştirdiği konuların başında geliyor.
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Görünen o ki WhatsApp bu eleştirilere kulak verdi. Zira platform bu işlemi kolaylaştıracak güncellemesi için ilk adımı attı.
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