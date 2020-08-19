Mustafa Şimşek'ten koronavirüsün eğitime etkileri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi günlerinde eğitimin durumunu değerlendiren eğitim uzmanı Mustafa Şimşek, "Özel okulları ağır bir ekonomik kriz bekliyor. Okullar için tehlike arz eden Kovid-19, kurslar için tehlike arz etmiyor mu? Yarın bir gün bundan kaynaklı ülke çapında yaşanacak yeni ve büyük bir dalganın sorumluluğunu kim üstlenecek?" ifadelerini kullandı.

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Eğitimci ve öğretmen Mustafa Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi günlerinde eğitimin durumunu değerlendirdi.

Mustafa Şimşek eğitimin içinde bulunduğu atmosferi eleştirerek, "Bilindiği üzere Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla yüz yüze eğitim ve öğretimin başlama tarihi 21 Eylül’e ertelendi. Ki bu tarihte başlanacağı da net değil. Süreç o günün şartlarına bağlı olarak tekrar değerlendirilecek. Hal böyle olmasına rağmen özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları ve muhtelif kurslar doludizgin çalışmalarına devam etmekte.

"Özel okulları ağır bir ekonomik kriz bekliyor"

Veliler, 'Eğitim yoksa, para da yok' diyerek çocuklarının kaydını kolejlerden almak istiyor. Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya giren, iş yeri kapanan veya işsiz kalan 100 binin üzerinde velinin çocuklarını kolejlerden alması an meselesi. Kovid-19 süreci bitse de 1,5 milyon öğrenci, 175 bin öğretmen ve 50 bin personel istihdam eden özel okulları ağır bir ekonomik kriz bekliyor. Bu noktada özel okullar için ne tür bir önlem alınacak? Ya da herhangi bir önlem alınacak mı?

"Okullar için tehlike arz eden Kovid-19, kurslar için tehlike arz etmiyor mu?"

Bunun yanı sıra akıllara da şu soru geliyor; okullar için tehlike arz eden Kovid-19, kurslar için tehlike arz etmiyor mu? Hatta bünyesinde kurs olan bazı okullar öğrencilerini kurs merkezlerine aktararak yüz yüze eğitime devam ediyor. Şartlar böyle iken bu haksız ve tehlikeli rekabete yetkililer bir çözüm bulacaklar mı?

Özel okulların fiziksel şartları, kontenjanları, öğrenci sayıları, bahçe ve etkinlik alanları gibi birçok durum göz önünde bulundurulduğunda kurslarla kıyaslanamayacak kadar avantajlı olmasına rağmen Kovid-19 riskinden dolayı açılmazken; teftiş ve kontrolü tam olarak yapılamayan, tek dersten kurs verebilme yetkisine sahip olmasına rağmen birçok dersten eğitim veren, iş hanlarında, apartman altlarında yer alan kurs merkezlerinde çocukların eğitim almaları ne kadar doğru ve mantıklıdır?

Yarın bir gün bundan kaynaklı ülke çapında yaşanacak yeni ve büyük bir dalganın sorumluluğunu kim üstlenecek? Eğitimde bütünlük olmasını isteyen, çocuklarının bu haksız rekabet içerisinde zarar göreceğini düşünen ve kurs merkezlerinin, özel okulların durumunun yeniden değerlendirilmesini isteyen veliler bakanlığın yapacağı yeni açıklamaları bekliyor" ifadelerini kullandı.