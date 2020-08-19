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Musa Orhan tutuklandı! İpek Er tecavüz mektubu ile ifşa etmişti

BATMAN'da yaşanan ve Türkiye gündemine oturan olayla ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı. Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğrayan İpek Er, 16 Temmuz’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Uzman çavuş Musa Orhan hakkındaki tecavüz iddiası Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Musa Orhan, kamuoyundan büyük tepki aldı. 2 gün boyunca twitterda TT listesinde olan olay sonrası Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden tutuklama kararı çıkarttı. 

Teslim oldu, tutuklandı

Açığa alınan Musa Orhan,  Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğramasının ardından intihar eden 18 yaşındaki İpek Er, 16 Temmuz'dan bu yana tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

İpek Er intiharından önce bıraktığı mektubunda cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattığı anlatmıştı. Ailesinin şikayeti ile aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Musa Orhan'ın ise ifadesinde, İpek Er ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürmüştü. 

Sarhoştum dedi

Musa Orhan daha sonra cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İpek Er ile Siirt’te buluştuklarını ve kendisinin “alkollü” olduğunu söylemişti. Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğin’ce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Musa Orhan'ın tecavüz iddiası sonrasında serbest bırakılmasına sosyal medyadan çok yoğun tepki geldi. Olay 2 gün boyunca twitterda #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle TT listesinde kaldı. Kamuoyunun yoğun baskısı sonrasında Musa Orhan tutuklandı. 

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