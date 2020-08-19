Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.Abone ol
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın Fransa ekibi Lille'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Genç futbolcu, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Şubat ayında Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan 18 yaşındaki futbolcu, Lille kadrosundaki 4. Türk futbolcu olacak. Lille'de Mustafa Kapı dışında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz forma giyiyor.
Galatasaray, bu transfer için Lille'den 300 bin euro yetiştirme bedeli kazanacak.