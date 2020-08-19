Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etti.

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Transfer, Fenerbahçe'nin YouTube kanalından duyurulurken geride kalan sezonu Antalyaspor'da tamamlayan Sinan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ailemize hoş geldin Sinan Gümüş 💛💙 pic.twitter.com/JV9KKYhseY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2020

Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu.

İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.