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Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! O saate dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

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İstanbul için Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının diğer biraz azalacağı belirtildi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzey batı yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60km/sa) olarak esmesi beklendiğini ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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