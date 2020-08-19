Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulların açılmasıyla ilgili son karar

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Koca, son bir buçuk ayda en yüksek vaka oranına ulaşıldığını söyledi. Fahrettin Koca, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8 olduğunu belirterek okulların 21 Eylül'de açılmasıyla ilgili de son bilgiyi paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

"Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. 12 Haziran'da tespit edilen bin 592 olduğunu güç birliği ile bunu binin altına çektiğimizi unutmayın. Vaka artışları uyarı olmalı, yenilgi duygusuna kapılmamalı. Günlük test sayımız birkaç gün içinde 100 bine çıkacak" diyen Koca, "Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3; yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8; ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7" şeklinde konuştu.

"21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz"

"Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun" diyen Koca, "Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önemli. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. 21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz" ifadesini kullandı.

Koca, şu değerlendirmelerde bulundu: - İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. - Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. - Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. - Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur. - 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı. - SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak.

"HES kodu alan 25 milyon vatandaşımız var"

"Ülke genelini ilgilendirecek bir haber vereceğim" diye tekrar söze başlayan Koca, HES mobil uygulamasına 'riskli alan' özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini belirterek, "Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. HES kodu alan 25 milyon vatandaşımız var" dedi.

Koronavirüs tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası ilişkin de konuşan Bakan Koca, ''Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor. Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı, yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır'' açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili Türkiye'de 13 ayrı çalışma yapıldığını, 3'ünün ileri safhada olduğunu belirtti.

Aile hekimlerine ek ödeme

Aile hekimlerine 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak ek ödeme yapılacağını belirten Koca, "Kovid-19'lu hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.