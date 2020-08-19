Antalyaspor, Nuri Şahin'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti.

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Antalyaspor'un Twitter hesabından, "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

🤝 Hoş Geldin @nurisahin



Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020

En son Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.