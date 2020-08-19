BIST 1.125
DOLAR 7,28
EURO 8,65
ALTIN 460,53
HABER /  SPOR

Antalyaspor, Nuri Şahin'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti. 

Abone ol

Antalyaspor'un Twitter hesabından, "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

En son Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs hastalarının yüzde 72'inde hiçbir semptom görülmüyor
Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili bomba iddia! Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu
Onur Öymen'in açıklamaları yeniden gündemde Kılıçdaroğlu'nun ismini ilk Clinton zikretti
Musa Orhan tutuklandı! İpek Er tecavüz mektubu ile ifşa etmişti
Cuma günü verilecek müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak içinde bıraktı
Berat Albayrak'tan Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili dikkat çeken açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Şimşek'ten koronavirüsün eğitime etkileri
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
İngiliz polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi kullanacak
Apple ABD hükümeti için gizli bir iPod modeli üretti
Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan 4 aylık bebek öldü
Eray Aksungur instagram hesabından ayar verdi Masterchef Eray kimdir yaşı kaç?
Yorumlar