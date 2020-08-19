Koronavirüs hastalarının yüzde 72'inde hiçbir semptom görülmüyor

İngiltere'de ülke genelinde yaklaşık 50 bin kişiye yapılan rastgele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerine katılanlardan pozitif sonuca sahip olanların yüzde 72'si hiçbir belirtiye sahip olmadığını açıkladı. Bu nedenle; uzmanlar, ülkede gerçek vaka sayısının resmi olarak 3 kat daha fazla olduğunu düşünüyor. Öte yandan; sonuçlar, asemptomatik yayılmanın risklerini tekrar gündeme getirdi.

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından sonuçları yayımlanan ve 50 bin kişinin katıldığı rastgele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde Kovid-19’la enfekte olanların yüzde 72’sinin virüsü taşıdığından haberi olmadığı ve hiçbir semptom taşımadıkları aktarıldı.

Ülke genelinde yapılan çalışmada antijen testi uygulandı. Antijen, vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllere deniliyor. Bu sayede test uygulanan kişilerin daha önce Kovid-19’la enfekte olup olmadıkları anlaşılabiliyor.

Hastaların sadece dörtte biri belirti gösteriyor Ulusal İstatistik Ofisi, ülke genelinde yapılan testlerde katılımcılara öksürük, ateş, tat ve koku kaybı gibi semptomlardan hangilerinin yaşadığının sorulduğunu ve sadece yüzde 28’in söz konusu belirtilerden en az birine sahip olduğunu açıkladığını bildirdi. Uzmanlar, sonuçlara dayanarak ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi olarak açıklanandan 3 kat daha fazla olduğunu düşünüyor. İngiltere’de şu ana kadar 320 bin 286 vaka ve 41 bin 381 virüs kaynaklı ölüm kaydedildi ve mayıs ayından bu yana günlük vaka artışı bin civarında seyrediyor. Ancak araştırmaya göre, ülkedeki günlük vaka artışı sayısı 3 bin dolaylarında olması gerekiyor.

Virüsü eşit oranda bulaştırıyorlar

Bununla birlikte; resmi istatistik kurumunun verileri asemptomatik yayılmanın riskini tekrar gözler önüne seriyor. Uzmanlar, asemptomatik insanların virüsü semptomatik insanlarla eşit oranda bulaştığını daha önce yapılan çalışmalarla ortaya koymuştu.

Güney Koreli bilim insanları tarafından geçen ay yapılan araştırmada semptomları olmayanların koronavirüs hastalarının viral yükünün öksüren ve ateşlenen enfekte insanlar kadar yüksek olduğunu belirtilmişti. Bununla birlikte; asemptomatik hastaların burunlarında ve boğazlarında SARS-CoV-2 olarak bilinen virüsün belirtileri olan hastalarla eşit miktarda olduğu ve bu yüzden hastalığı yayma oranlarının onlar kadar yüksek olduğu açıklanmıştı.

Bilim insanları, semptomları olmayan kişilerin hızla izole edilebilmesi ve bulaşma riskinin azaltabilmesi için test ve temas takibini artırmanın önemini vurguladı, asemptomatik hastaların da karantinaya alınması gerektiğine dikkat çekti.