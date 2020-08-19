Türkiye'ye yönelik skandal sözler Yunanistan'da istifa getirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, 'Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği' yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, yaptığı yazılı açıklamayla istifasını duyurdu.

Açıklamasında Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükumette yol açtığı rahatsızlığa işaret eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükumete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.