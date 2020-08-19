Türkiye'ye yönelik skandal sözler Yunanistan'da istifa getirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, 'Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği' yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.Abone ol
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, yaptığı yazılı açıklamayla istifasını duyurdu.
Açıklamasında Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükumette yol açtığı rahatsızlığa işaret eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükumete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum" ifadesini kullandı.
Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.
"Oruç Reis çalışmalarına devam ediyor" demişti
Diakopulos, basında yer alan bir demecinde, 'Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini' söylemişti.
Beyanlarının hükumette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama daha yapan Diakopulos, 'sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini' savunmuştu.
Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, 'Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını' öne süren Yunan hükumetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları Başbakan Miçotakis hükumetine yoğun tepki göstermişti.