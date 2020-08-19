BIST 1.125
DOLAR 7,29
EURO 8,64
ALTIN 454,13
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'ye yönelik skandal sözler Yunanistan'da istifa getirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, 'Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği' yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.

Abone ol

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, yaptığı yazılı açıklamayla istifasını duyurdu.

Açıklamasında Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükumette yol açtığı rahatsızlığa işaret eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükumete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.

"Oruç Reis çalışmalarına devam ediyor" demişti

Diakopulos, basında yer alan bir demecinde, 'Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini' söylemişti.

Beyanlarının hükumette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama daha yapan Diakopulos, 'sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini' savunmuştu.

Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, 'Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını' öne süren Yunan hükumetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları Başbakan Miçotakis hükumetine yoğun tepki göstermişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci uçuşu da başarılı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Ağustos Çarşamba)
Antalyaspor, Nuri Şahin'i transfer etti
Koronavirüs hastalarının yüzde 72'inde hiçbir semptom görülmüyor
Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili bomba iddia! Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu
Onur Öymen'in açıklamaları yeniden gündemde Kılıçdaroğlu'nun ismini ilk Clinton zikretti
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı
Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem!
Muharrem ayı başlangıcı ne zaman 2020 muharrem ayı duası okunuşu
Masterchef Serhat evli mi nişanlısı kim Serhat Doğramacı yaşı kaç?
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Yorumlar 1 yorum