Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte Abdullah Gül'ün bıyıksız hali

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imajını değiştirdi ve bıyıklarını kesti. İlk defa bıyıksız hali ile görüntülenen Gül imajıyla şaşırttı.

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69 yaşında olan Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görenleri şaşırttı. Son dönemde kulislerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi sıkça konuşulan Abdullah Gül'ün imajını değiştirdiği görüldü.

İlk defa bıyıksız hali ile görüntülenen Abdullah Gül'ün bu fotoğrafı hayli ilgi çekti.

Millet ittifakının başkan adayı mı?

Abdullah Gül'ün ismi Millet ittifakının başkan adayı olarak geçiyor. Bu iddialar Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na FOX'taki canlı yayında sorulanca şöyle bir yanıt geldi:

*“Ortada fol yok yumurta yok dereyi görmeden paça sıvanmaz ki. Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez seçim gözükecek en azından 3 ay sonra mı? 6 ay sonra mı? 1 sene sonra mı? Şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirmek Türkiye'nin dikkatini dağıtmak için girişimdir”