Vedat Muriç Lazio'da! Anlaşma 5 yıllık

Fenerbahçe, Vedat Muric’i 18 milyon euro + 2 milyon euro bonus karşılığında Lazio’ya sattı.

Abone ol

Geçen sezon Çaykur Rizespor'a 26 yaşındaki Kosovalı golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Karadeniz ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç, 18 milyon euro+bonuslar karşılığında Serie A ekibi Lazio'ya transfer oldu. Sözleşme 5 yıllık.

Önce kontrol sonra imza

Öte yandan İtalyan basını, Vedat Muriç'in Pazar veya Pazartesi günü İtalya'ya uçarak sağlık kontrolü ve resmi imzayı atacağı kaydedildi.

Rizespor pay alacak

Vedat Muriç, Lazio'a giderken, sözleşmedeki madde de gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transferi halinde, Rizespor, gelirden yüzde 15 pay alacak.