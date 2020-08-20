Kilis'te bir kişi kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

KİLİS'te yabancı uyruklu bir kişi, kayınvalidesini öldürdükten sonra 5 katlı binanın zeminini eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktü.

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KİLİS’te 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan’ın ailesi tarafından kayıp olduğunu belirtilerek emniyete kayıp ilanında bulunuldu. Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan’ın damadı M.E.A.’yı sorguya aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri, Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak’taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan’ın gözetiminde cesedin üstündeki beton kırılarak çıkardı. Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ceset çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Gözaltındaki M.E.A.’nın sorgusu sürüyor.