BIST 1.125
DOLAR 7,29
EURO 8,64
ALTIN 456,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

MSB'den ''Musa Orhan'' açıklaması! Söz konusu olmayacağı bilinmelidir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihar eden İpek Er’in katil zanlısı Musa O. hakkında açıklama yaptı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan İpek Er’in 18 Ağustos 2020 Salı günü tedavi gördüğü Özel Batman Dünya Hastanesi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şüpheli Musa O. ile ilgili, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli sürecin devam etmekte olduğu, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ağustos 2020 tarih ve 2020/229 sayılı kararı ile tutuklandığı aktarıldı.

"Devletin şerefli üniformasını üzerinde taşıması söz konusu olmayacağı bilinmelidir'' 

Soruşturma kapsamında ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“’Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmiştir. Meydana gelen olay sonucu ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı, tüm görev alanında yasal mevzuat çerçevesinde yüksek disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz." 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Ağustos Çarşamba)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulların açılmasıyla ilgili son karar
Türkiye'ye yönelik skandal sözler Yunanistan'da istifa getirdi
Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte Abdullah Gül'ün bıyıksız hali
Antalyaspor, Nuri Şahin'i transfer etti
Koronavirüs hastalarının yüzde 72'inde hiçbir semptom görülmüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov, Antalya'da silahlı saldırıda öldü
Büyükçekmece'de korkun. kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Kilis'te bir kişi kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Demba Ba'dan Uygur Türklerine destek çağrısı
İpek Er tecavüzü ifşa ettiği mektupta neler yazdı? Musa Orhan kimdir?
Muharrem ayı ibadetleri neler muharrem ayında neler yapılır?
Yorumlar