Süleyman Soylu'dan Musa Orhan yorumu: Cenaze bizim cenazemizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulunan ve genç kızın intiharından sorumlu olan Uzman Çavuş Musa Orhan'la ilgili olarak "Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var" dedi.

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Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulunmuştu. İpek Er, intihar ettikten sonra gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalan Musa Orhan, genç kızın önceki akşam vefat etmesinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 önemli mesaj verirken şu ifadeleri kullandı; "Bir güvenlik mensubu, bu tür bir olayın içinde yer aldığında önce açığa alırız, ardından da ihraç ederiz. Bu uzman çavuşla ilgili açığa alma işlemi bir ay önce gerçekleşti, ayrıca ihraç işlemi de hemen başlatıldı.

"Cenaze, bizim cenazemizdir"

Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var.

"Tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz"

Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır. Elbette bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinin temel nedeni HDP milletvekilinin ve diğer PKK'lıların yaptıklarının üstünü örtmektir. Tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz. Her ikisine de tabii ki hayır!"



