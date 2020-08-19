Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay çarptığı aracın sahibine not bıraktı

"Demek ki insanlık ölmemiş"

Alkan, "Aracımda büyük bir hasar dahi olsaydı sırf o nottan dolayı yine kendim karşılayacaktım. O davranışından dolayı çok memnun kaldım. Demek ki insanlık ölmemiş. İçimizde hala hakka, hukuka riayet eden, Allah’tan, kul hakkından korkan insanlar varmış” ifadelerini kullandı.