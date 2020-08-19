Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay çarptığı aracın sahibine not bıraktı
VAN’da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibine bıraktığı notla gönüllerde taht kurdu. Şehir dışına çıkması gereken sürücü, çarptığı aracın camına 'Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım' diye not bıraktı.
Olay, cumartesi sabah saatlerinde Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis’in Ahlat ilçesinden ameliyat olmak için Van’a gelen Emrah Cesur isimli genç, sabah saatlerinde aracını uygun bir yere park etmek istedi. Bu sırada önüne park etmek istediği araca çarptı. Çarptığı aracın plaka bölümünde hasar meydana geldiğini fark eden Cesur, araç sahibini çevre esnafa sordu ancak ulaşamayınca çareyi not bırakmakta buldu.
Genci arayıp teşekkür etti
Arkadaşının fark etmesiyle camdaki nota ulaşan hasarlı aracın sahibi Halil Alkan ise notta yazılanları okuyunca çok duygulandı. Hemen notta yazılı telefon numarasını arayan Alkan, konuştuğu gence not için teşekkür ettiğini ve kendi aracının masrafını yine kendisinin karşılayacağını bildirdi.
Alkan, “Sabah işe gelirken aracımı park halinde bıraktım. Akşama doğru arkadaşım aradı. Aracın yerini sordu. Aracın yanına gidip, araca birinin çarptığını söyledi. Araçta hasarın olup olmadığını sordum. O da büyük bir hasarın olmadığını söyledi. Ancak çarpan kişinin bir not bıraktığını söyledi. Ben o notu okurken çok memnun oldum. Notu bırakan kişiyle irtibata geçtim." dedi.
"Demek ki insanlık ölmemiş"
Alkan, "Aracımda büyük bir hasar dahi olsaydı sırf o nottan dolayı yine kendim karşılayacaktım. O davranışından dolayı çok memnun kaldım. Demek ki insanlık ölmemiş. İçimizde hala hakka, hukuka riayet eden, Allah’tan, kul hakkından korkan insanlar varmış” ifadelerini kullandı.