Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı PSG-Bayern Münih oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih finalde Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

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Devler Ligi yarı finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in dün Alman temsilcisi Leizpig'i 3-0'lık skorla geçmesinin ardından, bugün de yine bir Alman ve bir Fransız takımı karşı karşıya geldi.

Olympique Lyon ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Jose Alvalade Stadı'nda final biletini almak için kozlarını paylaştı. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yönettiği mücadeleden Bayern Münih 3-0 galip ayrıldı. Bayern'in gollerini 18 ve 33'üncü dakikalarda Serge Gnabry ve 88'inci dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde Fransıs ekibi Paris Saint Germain ile eşleşti. Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.