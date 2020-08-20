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ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

Apple Wall Street tarihine geçti! Değeri 2 trilyon doları geçti

Apple Inc.'nin piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. Bu gelişmeyle beraber ilk defa bir ABD şirketi bu seviyenin üzerine çıktı.

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Apple Inc. Çarşamba günü, 2020 yılında hisse fiyatındaki sert yükselişin şirketin piyasa değerini 2 trilyon doların üzerine çıkarması ile birlikte birlikte Wall Street tarihine geçti. İlk kez bir Amerikan şirketi bu seviyeyi aşmış oldu.

2 trilyon dolar seviyesi

Apple'ın piyasa değerinin 1 trilyon seviyesini aşması 38 yılını aldı, ancak sonraki trilyonluk adım, şirketin daha fazla iPhone ve yeni Apple Watch ve AirPods ile donanım ekosistemini hızlı bir şekilde genişletmesi, dijital hizmetler başlatması ve daha fazla kalıcı gelir elde etmek için 1.5 milyarlık cihazdan oluşan tabanını kuvvetlendirmesi ile birlikte sadece iki yıl sürdü.

CEO Tim Cook tarafından yönetilen Cupertino, California merkezli şirket ayrıca, özellikle Kovid-19'dan dolayı alınan karantina önlemleri döneminde, mobil internet bağlantılı cihazlar, uygulamalar ve diğer bulut hizmetlerinin geniş bir uygulamasından da destek aldı. Hisse geri alımları ve temettüler, Warren Buffet gibi yeni yatırımcıları çekerken, kısa bir süre sonraki hisse bölünmesi de küçük yatırımcıların ilgisini çekebilir.

iPhone üreticisi Apple'ın eski kıdemli pazarlama yöneticisi Michael Gartenberg, "Piyasa kilometre taşı (2 trilyon dolar seviyesi) yine Cook'un Apple COE'su olarak harika zekasını gösteriyor," dedi ve "Apple'ın başarısında kilit nokta, diğer şirketlerin sıradan bulabilecekleri detaylara dikkat konusunda sarsılmaz bağlılığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Apple hisse senetleri dün New York işlemlerinde yüzde 1.4 yükselerek 468.65 dolara kadar çıktı. Şirketin şimdiki piyasa değeri düşük sermayeli şirketleri kapsayan Russell 2000 Endeksi'ndeki tüm şirketlerin tamamının toplamına yakın.

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