BIST 1.118
DOLAR 7,32
EURO 8,69
ALTIN 457,17
HABER /  YEREL
ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

İzmir'de katip korkunç şekilde intihar etti

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de adliyede katip olduğu öğrenilen Kadir Ç. (31), 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs olay yerinde can verdi.

Abone ol

Olay, saat 05.00 sıralarında Buca ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir sitede meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde katip olduğu belirtilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadir Ç., dairesinin bulunduğu 9'uncu kattan, apartman boşluğuna atladı.

Kadir Ç. beton zemine düşerken durumu fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kadir Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadir Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sosyal Medya Yasası sonrası Google, Türkiye'de ofis açıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar yeni güne 7.30 seviyesinden başladı! Merkez'in kararı bekleniyor
Samsun'da sokak ortasında tüyler ürperten infaz! Dipçik ile düşürüp kafasına sıktı
Süleyman Soylu'dan Musa Orhan yorumu: Cenaze bizim cenazemizdir
Vedat Muriç Lazio'da! Anlaşma 5 yıllık
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme! AK Parti'nin alacağı karar belli oldu
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Ağustos Çarşamba)
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da aşırı hız acı kazayı beraberinde getirdi
Duygu Köseoğlu eski sevgilisi Onur Turgut kimdir yaşı kaç?
İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: Yaralılar var
MSB'den ''Musa Orhan'' açıklaması! Söz konusu olmayacağı bilinmelidir
Sudan’da Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü 'İsrail' sözleri nedeniyle görevinden alındı
Antalya'da su almaya diye gitti bir daha dönemedi
Yorumlar