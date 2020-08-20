İzmir'de katip korkunç şekilde intihar etti

İZMİR'de adliyede katip olduğu öğrenilen Kadir Ç. (31), 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs olay yerinde can verdi.

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Olay, saat 05.00 sıralarında Buca ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir sitede meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde katip olduğu belirtilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadir Ç., dairesinin bulunduğu 9'uncu kattan, apartman boşluğuna atladı.

Kadir Ç. beton zemine düşerken durumu fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kadir Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadir Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.